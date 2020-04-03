العراق يسجل 48 إصابة جديدة بـ(كورونا) المستجد والاجمالي 820 إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الجمعة ، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس " كورونا المستجد" ليصبح إجمالي عدد الاصابات 820 إصابة، فيما أكدت عدم تسجيل وفيات بالفيروس ليبقى اجمالي الوفيات 54 حالة وفاة .



وقالت الوزارة في بيان نقلته ( أردو بوینت نتورك): " سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 48 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق ، الوفيات: لا توجد"​​​.



واضافت ان " مجموع الإصابات الكلي بلغ 820 ، مجموع الوفيات: 54 ومجموع حالات الشفاء: 226 "