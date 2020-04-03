هزة أرضية بقوة (4،3) تضرب مناطق من سوريا ولبنان وتركيا

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رام الله - دنيا الوطن

افاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، ان الهزة التي شعر بها المواطنون في مناطق عدة في لبنان حصلت في البحر الأبيض المتوسط على الحدود بين تركيا وسوريا وهي بقوة 4،3 درجات على مقياس ريختر، ولا ارتدادات لها في لبنان.



وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّه قرابة الساعة التاسعة والربع مساءً، شعر سكان بيروت وزغرتا والبترون وطرابلس وعكار بالهزة لعدة ثوان، وكذلك شعر بها أهالي منطقة الهرمل وبشري.



كما أكدت وسائل الإعلام السورية، بأن هزة أرضية ضربت مناطق في سوريا، حيث شعر بها عدد من سكان المدن السورية غرب البلاد، لا سيما القاطنين منهم في المنطقة الممتدة بين جبلة حتى اللاذقية، كما شعر بها أهالي حماة وحلب وطرطوس.



وأكد المركز الوطني السوري للرصد الزلزالي أنه رصد هزة أرضية متوسطة القوة بـ 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية على بعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.