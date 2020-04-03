شاهد: محافظ رام الله تعلن نتائج عينات الـ255 عاملاً القادمين من إسرائيل



وقد أبدى العمال ارتياحهم من كافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظ غنام لراحتهم وكافة تفاصيل التعامل معهم.



وأعلنت محافظ رام الله والبيرة، عن اغلاق بلدة (دير جرير) شرق رام الله اغلاقاً كاملا منذ هذه اللحظة، نتيجة ازدياد الحالات المصابة بفيروس (كورونا)، نتيجة المخالطة.





وقد أبدى العمال ارتياحهم من كافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظ غنام لراحتهم وكافة تفاصيل التعامل معهم.وأعلنت محافظ رام الله والبيرة، عن اغلاق بلدة (دير جرير) شرق رام الله اغلاقاً كاملا منذ هذه اللحظة، نتيجة ازدياد الحالات المصابة بفيروس (كورونا)، نتيجة المخالطة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، مساء اليوم الجمعة، أن نتائج عينات الـ255 عاملاً الموجودين في فنادق رام الله، جميعها سلبية وغير مصابين بكورونا وعليهم أن يحجروا أنفسهم 14 يوماً حرصاً عليهم وعلى اسرهم.وأعلنت الدكتورة غنام، الأنباء السارة في فيديو عبر صفحتها الرسمية، أثناء تودع العمال الذين استقبلتهم أمس من إسرائيل، وهم من محافظات عدة من الضفة الغربية، حيث تم اجراء الفحوصات لهم وظهرت نتيجتهم سلبية.