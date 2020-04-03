الإمارات تسجل أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا بواقع 240 حالة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن رصدها 240 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد 19"، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.



وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته "وام" أن الحالات الجديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لمصابين أعلن عنهم مسبقا، وبذلك يبلغ عدد الإصابات التي جرى تشخيصها 1264 حالة.



وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.



وأفادت الوزارة بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 51 عاما، كان يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي، مبينة أن حصيلة المتوفين بالعدوى ارتفعت بذلك إلى 9 حالات.