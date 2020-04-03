محافظ نابلس يقرر إغلاق قصرة بعد إصابة مواطنين منها بكورونا



وأضاف أن وزارة الصحة أرسلت طواقم الطب الوقائي لأخذ عينات منهم، وخرجت النتيجة ايجابية لهما، وجاري نقلهما لمركز الحجر في مدينة نابلس، وهنالك إجراءات أخرى تتم كذلك لأخذ عينات مستعجلة للمخالطين المحتملين لهم من البلدة ومن ذويهم.



وأهاب المحافظ بالأخوة المواطنين وبناء على هذه التطورات الالتزام بالحجر المنزلي وأخذ تعليمات الجهات الرسمية على محمل الجد، والإبلاغ عن أي حالة محتملة لعمال مخالطين لمصابين، كما وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة على الأرض متعلقة بتقييد حركة المواطنين أكثر فأكثر في جميع أنحاء محافظة نابلس حرصًا على السلامة العامة.





رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ مدينة نابلس، اللواء ابراهيم رمضان، إغلاق بلدة قصرة أمام الداخلين والخارجين منها، اغلاقاً كاملا بدء من الليلة، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا ومنعا لازدياد الحالات المصابة بالفيروس نتيجة المخالطة.وأعلن المحافظ أن اثنتين من الاصابات بفايروس كورونا التي أعلن عنها مساء اليوم الجمعة، هما لعاملين اثنين من بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.وقال رمضان في تصريح صحفي نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، أن الإصابتين رقم 172 و 173 هما لعامليْن من بلدة قصرة، وهما من عمال "عطروت"، وقد أبلغنا الطب الوقائي بعدما وصلا مع 17 عاملًا من البلدة الى منازلهم، وعندما علمت وزارة الصحة بهم، أرسلت طواقم الطب الوقائي لأخذ عينات منهم، واظهرت النتيجة اصابتهما.