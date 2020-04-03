اللجنة الصحية بـ(أونروا) تعقد اجتماعها الثالث لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الصحية برئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ولجنة الحوار الفلسطيني اللبناني والمؤسسات والهيئات العاملة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية المحلية والدولية اجتماعها الثالث لمتابعة وتنسيق آليات العمل لمواجهة فيروس (كورونا).
وخرج الاجتماع بالتالي:
عقدت اللجنة الصحية برئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ولجنة الحوار الفلسطيني اللبناني والمؤسسات والهيئات العاملة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية المحلية والدولية اجتماعها الثالث لمتابعة وتنسيق آليات العمل لمواجهة فيروس (كورونا).
وخرج الاجتماع بالتالي:
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