عاجل

  • الخضري: 200 مليون دولار خسائر غزة بسبب الحصار وكورونا

دولي

ارتفاع عدد الاصابات الوفيات جراء فيروس كورونا باسرائيل

ارتفاع عدد الاصابات الوفيات جراء فيروس كورونا باسرائيل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 7,428 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 113 بحالة خطيرة، و100 جندي، و95 على أجهزة التنفس، و357 تماثلوا للشفاء.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بارتفاع عدد الوفيات من كورونا في إسرائيل إلى 40 بعدما أفاد مستشفى إيخلوف عن وفاة إسرائيلية 70 عام قبل قليل.

وبحسب الموقع، يتواجد رئيس الوزارء الإسرائيلي نتنياهو، في الحجر الصحي، بعد أن خالط وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بالكورونا. بينما أظهرت الفحوصات الطبية عدم اصابته بالفايروس.

يشار الى هناك عددا من المسؤولين الإسرائيليين بالحجر الصحي، بينهم مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، لكن بدون تأكيد اصابتهم بالفايروس حتى اللحظة.

أخبار ذات صلة

غانتس يعلن التوصل لاتفاق حول معظم القضايا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

غانتس يعلن التوصل لاتفاق حول معظم القضايا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

تقديرات طبية إسرائيلية: 57 ألف مصاب بفيروس (كورونا) بمدينة &#34;بني براك&#34;

تقديرات طبية إسرائيلية: 57 ألف مصاب بفيروس (كورونا) بمدينة "بني براك"

إصابة رئيس مجلس مستوطنات &#34;غوش عتصيون&#34; بفيروس كورونا

إصابة رئيس مجلس مستوطنات "غوش عتصيون" بفيروس كورونا

تخطت إيطاليا بالإصابات.. إسبانيا تسجل أكثر من 900 وفاة بكورونا خلال يوم

تخطت إيطاليا بالإصابات.. إسبانيا تسجل أكثر من 900 وفاة بكورونا خلال يوم

ايران: 134 حالة وفاة جديدة بكورونا و2715 إصابة خلال الـ 24 الماضية

ايران: 134 حالة وفاة جديدة بكورونا و2715 إصابة خلال الـ 24 الماضية

وزير الصحة البريطاني: ذروة تفشي كورونا في البلاد ستحدث قريبا

وزير الصحة البريطاني: ذروة تفشي كورونا في البلاد ستحدث قريبا

مسؤول صيني: خطر عودة الوباء إلى ووهان لا يزال عاليا

مسؤول صيني: خطر عودة الوباء إلى ووهان لا يزال عاليا

السلطات الأمريكية تطلب توفير 100 ألف كيس للجثث وسط تفشي كورونا

السلطات الأمريكية تطلب توفير 100 ألف كيس للجثث وسط تفشي كورونا

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

اللجنة الصحية بـ(أونروا) تعقد اجتماعها الثالث لمواجهة (كورونا)

اللجنة الصحية بـ(أونروا) تعقد اجتماعها الثالث لمواجهة (كورونا)

ممثل الاتحاد الأوروبي: اعتقال وزير شؤون القدس أمر مثير للقلق

ممثل الاتحاد الأوروبي: اعتقال وزير شؤون القدس أمر مثير للقلق

&#34;فتح&#34; تخاطب العمال: لم تكونوا يوما إلا مصدر طمأنينة

"فتح" تخاطب العمال: لم تكونوا يوما إلا مصدر طمأنينة

الدفاع المدني يُخمد حريقاً بمنزل في (القرية البدوية)

الدفاع المدني يُخمد حريقاً بمنزل في (القرية البدوية)

السفير لؤي عيسى يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية طاجيكستان

السفير لؤي عيسى يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية طاجيكستان

مصطفى البرغوثي يدين الاعتقال العنصري لوزير شؤون القدس

مصطفى البرغوثي يدين الاعتقال العنصري لوزير شؤون القدس

نصر: مواصلة حملات الاعتقال بالضفة والقدس تؤكد نوايا الاحتلال بضرب خطة الطوارئ الفلسطينية

نصر: مواصلة حملات الاعتقال بالضفة والقدس تؤكد نوايا الاحتلال بضرب خطة الطوارئ الفلسطينية

الحساينة يناشد المجتمع الدولي بتوفير المستلزمات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة

الحساينة يناشد المجتمع الدولي بتوفير المستلزمات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة

منوعات

طبيب أحمد زكي يكشف لأول مرة: فقد هذه الحاسة قبل وفاته.. وآخر وصية له

طبيب أحمد زكي يكشف لأول مرة: فقد هذه الحاسة قبل وفاته.. وآخر وصية له

شاهد أوضح صورة لنجل ميريام فارس

شاهد أوضح صورة لنجل ميريام فارس

الاشتباه بإصابة طليق ليلى علوي بـ&#34;بكورونا&#34;

الاشتباه بإصابة طليق ليلى علوي بـ"بكورونا"

مصطفى فهمي يكشف سر شبابه الدائم وعدد زيجاته

مصطفى فهمي يكشف سر شبابه الدائم وعدد زيجاته

نصيحة غريبة من شهيرة للفتيات خلال فترة الحجر الصحي

نصيحة غريبة من شهيرة للفتيات خلال فترة الحجر الصحي

فيلم أمريكي تنبأ بظهور &#34;كورونا&#34; قبل تسع سنوات.. وصفًا دقيقًا ونهاية غير متوقعة

فيلم أمريكي تنبأ بظهور "كورونا" قبل تسع سنوات.. وصفًا دقيقًا ونهاية غير متوقعة

شاهد: شمس الكويتية تُفاجئ جمهورها بتصريح عن &#34;كورونا&#34;

شاهد: شمس الكويتية تُفاجئ جمهورها بتصريح عن "كورونا"

دعوى عاجلة لمنع الفنانة حياة الفهد من دخول مصر بسبب تصريحاتها

دعوى عاجلة لمنع الفنانة حياة الفهد من دخول مصر بسبب تصريحاتها

نجل راغب علامة يتعرض لحادث سير مروع

نجل راغب علامة يتعرض لحادث سير مروع

&#34;كورونا&#34; يضرب نجل الفنانة جوليا بطرس

"كورونا" يضرب نجل الفنانة جوليا بطرس

عربي

وزير الصحة الأردني: تسجيل 11 حالة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي 310

وزير الصحة الأردني: تسجيل 11 حالة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي 310

الكويت تسجل 75 حالة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي المصابين يصل لـ 417

الكويت تسجل 75 حالة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي المصابين يصل لـ 417

العراق يسجل 48 إصابة جديدة بـ(كورونا) المستجد والاجمالي 820 إصابة

العراق يسجل 48 إصابة جديدة بـ(كورونا) المستجد والاجمالي 820 إصابة

الإمارات تسجل أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا بواقع 240 حالة

الإمارات تسجل أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا بواقع 240 حالة