ارتفاع عدد الاصابات الوفيات جراء فيروس كورونا باسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 7,428 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 113 بحالة خطيرة، و100 جندي، و95 على أجهزة التنفس، و357 تماثلوا للشفاء.



وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بارتفاع عدد الوفيات من كورونا في إسرائيل إلى 40 بعدما أفاد مستشفى إيخلوف عن وفاة إسرائيلية 70 عام قبل قليل.



وبحسب الموقع، يتواجد رئيس الوزارء الإسرائيلي نتنياهو، في الحجر الصحي، بعد أن خالط وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بالكورونا. بينما أظهرت الفحوصات الطبية عدم اصابته بالفايروس.



يشار الى هناك عددا من المسؤولين الإسرائيليين بالحجر الصحي، بينهم مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، لكن بدون تأكيد اصابتهم بالفايروس حتى اللحظة.