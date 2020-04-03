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شؤون فلسطينية

ممثل الاتحاد الأوروبي: اعتقال وزير شؤون القدس أمر مثير للقلق

ممثل الاتحاد الأوروبي: اعتقال وزير شؤون القدس أمر مثير للقلق
ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كوهان فون بورغدسروف
رام الله - دنيا الوطن
قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كوهان فون بورغدسروف إن اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، هو أمر مثير للقلق.

وتابع في بيان له نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، اليوم الجمعة، "كان هذا هو اعتقاله الرابع منذ توليه منصبه في نيسان/أبريل 2019 بالإضافة إلى العديد من الاستجوابات. من المهم العمل معًا في هذا الوقت الحاسم لمواجهة كوفيد-19 مع مواصلة جهودنا لتحقيق تطلعات كلا الطرفين، وإيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين".

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