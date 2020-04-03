دولي

غانتس يعلن التوصل لاتفاق حول معظم القضايا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

غانتس يعلن التوصل لاتفاق حول معظم القضايا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
زعيم كتلة (أزرق أبيض) بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
تحدث زعيم كتلة (أزرق أبيض) بيني غانتس، عن المفاوضات التي يجريها مع الكتلة البرلمانية لحزب (الليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.  

وقال غانتس على صفحته عبر (فيسبوك) مساء الجمعة، إن كتلته توصلت إلى اتفاقات مع (الليكود)، بشأن معظم القضايا، التي قال إنها "ستضمن أولاً وقبل كل شيء، الحفاظ على القانون وسيادة القانون". 

وأضاف غانتس، أن معظم الأشياء قد نضجت ليُتفق عليها، ولكن هناك عدد من القضايا الهامة والحرجة، التي ما زالت قيد المناقشة. وكتب غانتس، "الكل يدرك أن حكومة طوارئ وطنية، فقط هي التي ستنقذ إسرائيل، وتُخرجها من الوحل الاقتصادي الذي ينتظرنا جميعًا، بعد التغلب على فيروس كورونا".

وكان غانتس يقود المعسكر السياسي المناوئ لنتنياهو في إسرائيل، الذي يمتلك أغلبية في الكنيست. ولكنه قرر تشكيل حكومة مع نتنياهو، متذرعا بـ "التهديد الذي تواجهه إسرائيل من خطر كورونا"، ما أدى إلى ظهور معارضة له من داخل تحالفه "أزرق أبيض".  

وأحد هؤلاء المعارضين لغانتس من تحالفه، هو موشيه (بوغي) يعلون، الذي أصدر بيانا قال فيه، إن "آخر شيء توقعه ناخبو 'أزرق أبيض' منا حين صوتوا لنا، هو أن نكون جزءًا من تدمير الديمقراطية، وأن ننقذ المتهم نتنياهو من المحاكمة، وأن نصبح تماما كالذي جئنا لاستبداله". 

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