غزة: طفل يقود سيارة ويدهس خمسة في النصيرات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة بقطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة خمسة مواطنين بجروح متفاوتة بحادث سير وقع بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت المرور عن إصابة طفل بجراح خطيرة، وأربعة اصابات بحالة متوسطة اثر صدمهم مركبة يقودها طفل بعد رجوعه للخلف في النصيرات بالمحافظة الوسطى.
أعلنت إدارة المرور والنجدة بقطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة خمسة مواطنين بجروح متفاوتة بحادث سير وقع بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت المرور عن إصابة طفل بجراح خطيرة، وأربعة اصابات بحالة متوسطة اثر صدمهم مركبة يقودها طفل بعد رجوعه للخلف في النصيرات بالمحافظة الوسطى.
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