غزة: طفل يقود سيارة ويدهس خمسة في النصيرات



وأفادت المرور عن إصابة طفل بجراح خطيرة، وأربعة اصابات بحالة متوسطة اثر صدمهم مركبة يقودها طفل بعد رجوعه للخلف في النصيرات بالمحافظة الوسطى.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بقطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة خمسة مواطنين بجروح متفاوتة بحادث سير وقع بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.