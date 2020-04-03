"غنام" تعلن عن إغلاق بلدة (دير جرير) شرق رام الله اغلاقاً كاملاً





وقد تبين فيما بعد أن أربع إصابات منها تعود لعاملين في مسلخ دجاج إسرائيلي في منطقة "عطروت" بالقدس المحتلة، وقد عادوا لعائلاتهم وخالطوهم في رام الله و(دير جرير).



فيما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، مساء اليوم، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بالضفة الغربية، ليرتفع اجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 193 إصابة، منها تسع حالات في قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، عن اغلاق بلدة (دير جرير) شرق رام الله اغلاقاً كاملا منذ هذه اللحظة، بسبب فيروس (كورونا).وأوضحت غنام في تصريح عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك)، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة ازدياد الحالات المصابة بفيروس (كورونا)، نتيجة المخالطة.وأشارت أن القرار جاء، ضمن مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على سلامة كافة المواطنين في فلسطين، وقد ُسجيل أمس الخميس، خمس إصابات جديدة بفايروس كورونا، في سنجل ودير جرير شمال شرق رام الله، وبلدة بدوّ شمال غرب القدس المحتلة.