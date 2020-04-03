الصحة بغزة تنشر تقريراً حول مستجدات (كورونا) بالقطاع.. وتؤكد: لا إصابات جديدة





يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، قد أعلن عن تسجيل 22 إصابة جديدة بالضفة الغربية، مساء اليوم الجمعة، ليرتفع اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 193 إصابة، منها تسع حالات في قطاع غزة.



وأصدرت وزارة الصحة ، تقرير مُحدث مركز المعلومات الخاص بالوزارة في قطاع غزة حول فايروس كورونا الجديد (كوفيد19)



التقرير اليومي لفيروس كوفيد 19 باللغة العربية

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التقرير اليومي لفيروس كوفيد 19 باللغة الإنجليزية

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وأصدرت وزارة الصحة ، تقرير مُحدث مركز المعلومات الخاص بالوزارة في قطاع غزة حول فايروس كورونا الجديد (كوفيد19)

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة بقطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، أنه لا يوجد إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع.وقالت الوزارة أن عدد العينات المفحوصة للحالات المشتبهة بلغت 1148 عينة، كان منها 1136 سلبية و12 إيجابية، تعافى منها 3 وبقيت 9 حالات مصابة.