عاجل

  • ليلى غنام تعلن إغلاق بلدة دير جرير شرق رام الله اغلاقاً كاملا منذ اللحظة

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تنشر تقريراً حول مستجدات (كورونا) بالقطاع.. وتؤكد: لا إصابات جديدة

الصحة بغزة تنشر تقريراً حول مستجدات (كورونا) بالقطاع.. وتؤكد: لا إصابات جديدة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، أنه لا يوجد إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع.

وقالت الوزارة أن عدد العينات المفحوصة للحالات المشتبهة بلغت 1148 عينة، كان منها 1136 سلبية و12 إيجابية، تعافى منها 3 وبقيت 9 حالات مصابة.

يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، قد أعلن عن تسجيل 22 إصابة جديدة بالضفة الغربية، مساء اليوم الجمعة، ليرتفع اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 193 إصابة، منها تسع حالات في قطاع غزة.

وأصدرت وزارة الصحة ، تقرير مُحدث مركز المعلومات الخاص بالوزارة في قطاع غزة حول فايروس كورونا الجديد (كوفيد19) 

التقرير اليومي لفيروس كوفيد 19 باللغة العربية
التقرير اليومي لفيروس كوفيد 19 باللغة الإنجليزية

أخبار ذات صلة

&#34;فتح&#34; تخاطب العمال: لم تكونوا يوما إلا مصدر طمأنينة

"فتح" تخاطب العمال: لم تكونوا يوما إلا مصدر طمأنينة

الدفاع المدني يخمد حريق بمنزل في (القرية البدوية)

الدفاع المدني يخمد حريق بمنزل في (القرية البدوية)

السفير لؤي عيسى يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية طاجيكستان

السفير لؤي عيسى يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية طاجيكستان

مصطفى البرغوثي يدين الاعتقال العنصري لوزير شؤون القدس

مصطفى البرغوثي يدين الاعتقال العنصري لوزير شؤون القدس

نصر: مواصلة حملات الاعتقال بالضفة والقدس تؤكد نواياه بضرب خطة الطوارئ الفلسطينية

نصر: مواصلة حملات الاعتقال بالضفة والقدس تؤكد نواياه بضرب خطة الطوارئ الفلسطينية

الحساينة يناشد المجتمع الدولي بتوفير المستلزمات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة

الحساينة يناشد المجتمع الدولي بتوفير المستلزمات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة

فتح: الشعب الفلسطيني يمر بظروف صعبة واستثنائية بسبب جائحة كورونا

فتح: الشعب الفلسطيني يمر بظروف صعبة واستثنائية بسبب جائحة كورونا

فدا: ما تقوم به إسرائيل بالقدس وبحق المقدسيين يرقى لجرائم حرب

فدا: ما تقوم به إسرائيل بالقدس وبحق المقدسيين يرقى لجرائم حرب

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

السفير لؤي عيسى يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية طاجيكستان

السفير لؤي عيسى يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية طاجيكستان

مصطفى البرغوثي يدين الاعتقال العنصري لوزير شؤون القدس

مصطفى البرغوثي يدين الاعتقال العنصري لوزير شؤون القدس

نصر: مواصلة حملات الاعتقال بالضفة والقدس تؤكد نواياه بضرب خطة الطوارئ الفلسطينية

نصر: مواصلة حملات الاعتقال بالضفة والقدس تؤكد نواياه بضرب خطة الطوارئ الفلسطينية

الحساينة يناشد المجتمع الدولي بتوفير المستلزمات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة

الحساينة يناشد المجتمع الدولي بتوفير المستلزمات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة

فتح: الشعب الفلسطيني يمر بظروف صعبة واستثنائية بسبب جائحة كورونا

فتح: الشعب الفلسطيني يمر بظروف صعبة واستثنائية بسبب جائحة كورونا

فدا: ما تقوم به إسرائيل بالقدس وبحق المقدسيين يرقى لجرائم حرب

فدا: ما تقوم به إسرائيل بالقدس وبحق المقدسيين يرقى لجرائم حرب

فروانة: مبادرة السنوار أحدثت حراكاً مهماً وقد تحقق شيئا في القريب

فروانة: مبادرة السنوار أحدثت حراكاً مهماً وقد تحقق شيئا في القريب

اللجنة الوطنية للوبائيات توصي بتعيين كوادر طبية وزيادة الفحوص لاحتواء &#34;كورونا&#34;

اللجنة الوطنية للوبائيات توصي بتعيين كوادر طبية وزيادة الفحوص لاحتواء "كورونا"

منوعات

طبيب أحمد زكي يكشف لأول مرة: فقد هذه الحاسة قبل وفاته.. وآخر وصية له

طبيب أحمد زكي يكشف لأول مرة: فقد هذه الحاسة قبل وفاته.. وآخر وصية له

شاهد أوضح صورة لنجل ميريام فارس

شاهد أوضح صورة لنجل ميريام فارس

الاشتباه بإصابة طليق ليلى علوي بـ&#34;بكورونا&#34;

الاشتباه بإصابة طليق ليلى علوي بـ"بكورونا"

مصطفى فهمي يكشف سر شبابه الدائم وعدد زيجاته

مصطفى فهمي يكشف سر شبابه الدائم وعدد زيجاته

نصيحة غريبة من شهيرة للفتيات خلال فترة الحجر الصحي

نصيحة غريبة من شهيرة للفتيات خلال فترة الحجر الصحي

فيلم أمريكي تنبأ بظهور &#34;كورونا&#34; قبل تسع سنوات.. وصفًا دقيقًا ونهاية غير متوقعة

فيلم أمريكي تنبأ بظهور "كورونا" قبل تسع سنوات.. وصفًا دقيقًا ونهاية غير متوقعة

شاهد: شمس الكويتية تُفاجئ جمهورها بتصريح عن &#34;كورونا&#34;

شاهد: شمس الكويتية تُفاجئ جمهورها بتصريح عن "كورونا"

دعوى عاجلة لمنع الفنانة حياة الفهد من دخول مصر بسبب تصريحاتها

دعوى عاجلة لمنع الفنانة حياة الفهد من دخول مصر بسبب تصريحاتها

نجل راغب علامة يتعرض لحادث سير مروع

نجل راغب علامة يتعرض لحادث سير مروع

&#34;كورونا&#34; يضرب نجل الفنانة جوليا بطرس

"كورونا" يضرب نجل الفنانة جوليا بطرس

عربي

وزير الصحة الأردني: أعراض كورونا قد تظهر بعد 27 يوما

وزير الصحة الأردني: أعراض كورونا قد تظهر بعد 27 يوما

شرطة عمان تستخدم &#34;الدرون&#34; للتوجيه والإرشاد بشأن كورونا

شرطة عمان تستخدم "الدرون" للتوجيه والإرشاد بشأن كورونا

العاهل السعودي يأمر بصرف 9 مليارات ريال للعاملين بالمنشآت المتأثرة بتداعيات كورونا

العاهل السعودي يأمر بصرف 9 مليارات ريال للعاملين بالمنشآت المتأثرة بتداعيات كورونا

ارتفاع وفيات (كورونا) بالمغرب والسلطات تلاحق خمسة آلاف مخالف

ارتفاع وفيات (كورونا) بالمغرب والسلطات تلاحق خمسة آلاف مخالف