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الدفاع المدني يخمد حريق بمنزل في (القرية البدوية)

الدفاع المدني يخمد حريق بمنزل في (القرية البدوية)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سيطرت طواقم الدفاع المدني، اليوم الجمعة الموافق 3/4/2020 على حريق في منطقة القرية البدوية، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 

وأفاد الدفاع المدني، أن طاقم مدني (بيت لاهيا) أخمد حريق اندلع في منزل يعود لعائلة الابرق في منطقة "القرية البدوية" شمال قطاع غزة ولا يوجد إصابات.

يذكر أن قطاع غزة، قد تعرض لسلسة من الحرائق في مناطق مختلفة، بدأت الحريق الذي شب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في الخامس من الشهر الجاري، وتوفى على أثره 25 شخص، فيما توالت الحرائق ولكن دون إصابات، فيما رجح البعض أن سبب يمكن في (الغاز المصري). 

ونفت وزارة الاقتصاد في غزة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن علاقة اندلاع حرائق مؤخرًا سببه الغاز المستورد من مصر.

وأشارت الوزارة أن تلك إشاعات يُروجها جهات مشبوهة وانها ستلاحق كل من يقوم بنشر تلك الشائعات.

وفي السياق، نفت الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية في غزة حول ما يثار من شائعات حول وجود رائحة للغاز المصري وتؤكد أن كل ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح, وتهيب بالمواطنين الكرام أخذ المعلومات من جهات الاختصاص وعدم الالتفات للشائعات والأخبار غير الموثوقة.

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