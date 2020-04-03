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شؤون فلسطينية

مصطفى البرغوثي يدين الاعتقال العنصري لوزير شؤون القدس

مصطفى البرغوثي يدين الاعتقال العنصري لوزير شؤون القدس
رام الله - دنيا الوطن
دان مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال لوزير شؤون القدس فادي الهدمي للمرة الرابعة.

وأشار البرغوثي إلى أنه بالرغم من الإفراج عن الهدمي بعد ساعات إلا أن سلطات الاحتلال تواصل ممارسة الضغوط والترهيب لمنعه من أداء واجباته في مدينة القدس.

ووصف البرغوثي ممارسات الاحتلال بالعنصرية البغيضة التي ترمي إلى تعطيل الجهود الفلسطينية لمقاومة مرض الكورونا في القدس.

واستنكر البرغوثي التمييز العنصري الخطير الذي يتعرض له الفلسطينيون في مدينة القدس، و التمييز الفاضح ضدهم في تقديم الرعاية الصحية، و البنية التحتية التي يحتاجونها لحماية حياتهم في مواجهة وباء الكورونا.

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