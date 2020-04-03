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نصر: مواصلة حملات الاعتقال بالضفة والقدس تؤكد نواياه بضرب خطة الطوارئ الفلسطينية

نصر: مواصلة حملات الاعتقال بالضفة والقدس تؤكد نواياه بضرب خطة الطوارئ الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
‎أكد عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إياد نصر، أن مواصلة جيش الاحتلال حملات الاعتقال التعسفية ضد سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة ورموزها السياسية، تؤكد نوايا إسرائيل الحقيقية لضرب خطة الطوارئ الفلسطينية التي أعلنها الرئيس عباس، لمواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا". 

وعقب المتحدث باسم حركة فتح تركيز سلطات الاحتلال خلال التحقيق مع وزير شئون القدس فادي الهدمي، بعد اعتقاله على المساعدات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمواطنين في مدينة القدس الشرقية المحتلة، لمواجهة فيروس "كورونا"، بالقول إن الاحتلال يريد النيل من كل الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية، لمواجهة خطر انتشار الفيروس المستجد، بين أهلنا في القدس المحتلة، في ظل صمت سلطات الاحتلال، وامتناعها عن مساعدة الأهالي هناك على تجاوز الأزمة. 

وطالب نصر بتدخل دولي عاجل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل إجبار إسرائيل على تحمل مسئولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، وتقديم كل الخدمات الطبية اللازمة لسكان القدس المحتلة، أو إفساح المجال أمام الحكومة الفلسطينية لتقديم هذه الخدمات اللازمة لسكان العاصمة، في هذه الظروف الصعبة. 

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع قوات الاحتلال، من الاستمرار بتنفيذ حملات الاعتقال والدهم لمناطق الضفة، والتي تعيق خطة الطوارئ التي تنفذها الحكومة لمواجهة خطر فيروس "كورونا".

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