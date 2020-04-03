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شؤون فلسطينية

الحساينة يناشد المجتمع الدولي بتوفير المستلزمات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة

الحساينة يناشد المجتمع الدولي بتوفير المستلزمات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
ناشد وزير الأشغال العامة والإسكان، السابق، الدكتور مفيد الحساينة، المجتمع الدولي بتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمةلتغطية العجز الموجود في مستشفيات قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا.

وبيّن الحساينة أن القطاع الصحي في قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الأدوية وأجهزة التنفس والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهةفيروس كرونا؛ وذلك نتيجة الحصار الظالم على قطاع غزة.

واعتبر الحساينة أن تصريحات الأمين العام للامم المتحدة بأن الوضع في قطاع غزة سيكون كارثي حال انتشار فيروس كورونا، هذا دليلاًواضحاً على أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة للغاية.

وأشاد الحساينة بدور الأجهزة الأمنية والطواقم الطبية من الأطباء والممرضين والمسعفين وكل كوادر وزارة الصحة على جهودهم في مواجهة فيروس كورونا، داعيا المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية للحد من انتشار الفيروس.

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