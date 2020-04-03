إصابة شاب بجروح والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بجروح والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق محافظة قلقيلية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عامًا.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة من الجنود، ما أدى لاندلاع مواجهات، أدت إلى إصابة شاب بشظايا قنبلة صوت باليد نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال لتلقي العلاج، إضافة إلى وقوع عشرات الإصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.



وأشار شتيوي إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من منازل المواطنين بعد تحطيم بواباتها الرئيسية واتخذوها نقاطا عسكرية للقناصة، إضافة إلى وجود طائرات تصوير مسيرة عن بعد في أجواء القرية.



وينظم أهالي كفر قدوم مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق، في ظل اعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة وأهالي القرية.