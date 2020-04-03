أسرى فتح: ادارة مصلحة السجون تتعمد اهمالنا وتركنا لأقدارنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ٍأسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن ادارة مصلحة السجون تتعمد إهمالهم وتركهم لأقدارهم دون توفير أدى الشروط الوقائية الصحية، لافتين إلى أن هدفهما استغلال الحالة الراهية والانقضاض على مقدراتهم وانجازاتهم.



جاء ذلك في نداء وجهه أسرى حركة فتح في سجون الاحتلال الاسرائيلي الى كل الضمائر الحية من فعاليات ومؤسسات ولكل الحريصين من أبناء الشعب الفلسطينين.



وجاء نص النداء كما وصل لـ "دنيا الوطن"، كالتالي:



نحن أبناؤكم أسرى حركة فتح في سجون الاحتلال نبرق هذه المناشدة المقتضبة، والتي نأمل أن تصل لكل الضمائر الحية من فعاليات ومؤسسات، ولكل الحريصين من أبناء شعبنا الوفي، لتكونوا وإيانا في مواجهة السّجان والوباء.



حيث تتعمد إدارة السجون إهمالنا وتركنا لأقدارنا دون توفير أدنى الشروط الصحية الوقائية، وكل هدفها استغلال الحالة الراهنة والانقضاض على مقدراتنا وإنجازاتنا، ومنها مصادرة أكثر من (140) صنفاً من مواد "الكانتينا"، ومنها مواد التنظيف والتي نشتريها على حسابنا الخاص، رغم الحاجة الكبيرة لها في مواجهة الوباء.



إلى أهلنا في كل مكان، لقد شرع عشرة أسرى من أبنائكم بالإضراب المفتوح عن الطعام، للوقوف في وجه إدارة السجون، وفي وجه سياساتها التنكيلية الممنهجة، وكذلك إسناداً لإخوتنا المعزولين الذين تركوا لأقدارهم في أقسام عزل تفتقد لكل مقومات الحياة الإنسانية، وخلال الأيام القادمة سنشرع بخطوات نضالية، حتى تحقيق مطالبنا العادلة.