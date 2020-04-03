فتح: حكومة الاحتلال تسعى لإفشال خطط الحكومة الفلسطينية

جمال عبيد مفوض الاتحادات والنقابات العمالية في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم جمال عبيد مفوض الاتحادات والنقابات العمالية في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح حكومة الاحتلال بمحاولة إفشال خطط وبرامج الحكومة الفلسطينية الرامية لمحاصرة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره في الأراضي الفلسطينية من خلال عدم اتخاذها أي خطوات جدية لتحركات العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر .



وأكد عبيد على أهمية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية عقب إعلان الرئيس لحالة الطوارئ ، والذي اعلن عن تمديده اليوم ،والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية منذ بدايتها ، وحذت حذوها العديد من الدول المتقدمة ،كما أشادت دول منطقة شرق المتوسط خلال اجتماعها اليوم ، بالجهود التي بذلتها فلسطين في مجابهة الفيروس، من خلال بدء العمل من ساعة الصفر عبر إجراءات مشددة للتصدي لانتشار الفيروس.



وتساءل عبيد عن أهداف حكومة الاحتلال من اعتقال وزير القدس فادي الهدمي اليوم ، ومن قبله محافظ القدس ، واعتقالها للجان الطوارئ الشعبية وقيادات وكوادر حركة فتح التي كانت تعقم شوارع ومؤسسات في القدس ؟.



وناشد عبيد عمالنا الأشاوس وجه فلسطين المشرق والذين نعتز بهم ونفتخر كونهم مخزون الثورة ، وبناة الدولة ، ودورهم البارز طوال مسيرة الثورة بأن يكونوا على مستوى الحدث ، وأن يلتزموا بتعليمات وتوجيهات الحكومة الفلسطينية والتي تهدف اساسا لحمايتهم وسلامتهم الشخصية وسلامة عائلاتهم وأحبائهم ، وأن لا يسمحوا لحكومة الاحتلال استغلال حاجتهم للعمل بهدف نشر الوباء في أراضي الدولة الفلسطينية ، من خلال الاحتكاك والمخالطة ، وعدم التقيد والالتزام بتعليمات واجراءات الوقاية والسلامة التي تنادي بها حكومة فلسطين.



مشددا على أهمية تفعيل القرارات بشأن صندوق العمال والقاضي بدعم العمال العاطلين عن العمل ، لما في ذلك من اهمية في تعزيز صمود الطبقة العاملة التي ستظل درع الوطن الحصين.



ووجه عبيد تحية اجلال وإكبار للجيش الابيض ، الطواقم الطبية الفلسطينية العاملة والتي تواجه المخاطر بكل جرأة واقتدار من أجل حماية أبناء شعبنا والحفاظ على سلامته ، كما وجه التحية للاجهزة الامنية التي تقوم بواجبها الوطني في مهمة من اقدس المهام وهي حماية الشعب والحفاظ على سلامته .