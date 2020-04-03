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شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يُعلن قرارات جديدة لمكافحة فيروس (كورونا) في فلسطين

رئيس الوزراء يُعلن قرارات جديدة لمكافحة فيروس (كورونا) في فلسطين
رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، عن تسجيل 22 إصابة جديدة، مساء اليوم الجمعة، ليرتفع اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 193 إصابة، منها تسع حالات في قطاع غزة.

وأعلن اشتية عن استمرار إغلاق كافة المرافق التعليمية، من مدارس وجامعات ورياض أطفال، بالإضافة للمعابر الفلسطينية، ووقف الحركة بين المحافظات والقرى والمخيمات والمدن الرئيسية، وحتى إشعار أخر. 

وحول الرواتب، قال: سنصرف الرواتب حسب إمكانياتنا وإذا استطعنا الشهر المقبل صرف 100% من الراتب فسنصرف وإذا لم نستطع فسنصرف ما نستطيعه فالظرف صعب وهناك تراجع في العائدات الضريبة والمقاصة وبعض الدول التي كانت تساعدنا ربما لا تستطيع.

وأكد بدوره، أن وزارة التربية والتعليم وضعت الخطط التي سيتم تنفيذها فور انتهاء خطة الطوارئ والتي مددت الآن لمدة شهر.

وكشف اشتية عن تحضير 3 مستشفيات حكومية جديدة لمواجهة الفيروس، مضيفاً "نستطيع فحص 1500 عينة في يوم واحد ولدينا 7 أجهزة للفحص".

وقال اشتية: الأسبوعين القادمين سيكونان من أصعب الاوقات للسيطرة على انتشار كورونا، بسبب عودة 50 ألف عامل من "إسرائيل" بسبب عيد الفصح الإسرائيلي، ونعمل ليل نهار على توصيل المعدات الفحص بشأن الفيروس، وقد قمنا بفحص عشوائي للقرى المحاذية لحدود 1967.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحجر الصحي للعمال إجباري، مطالباً كافة العمال بالتزام بيوتهم لمدة 14 يوما ضمن برنامج الحجر الصحي، وهدد مهربي العمال مشيراً أنهم تحت طائلة القانون.

وأكمل: طلبنا من اسرائيل فحص العمال قبل وصولهم للضفة الغربية، ونحاول جاهدين ترتيب عودة العمال مع الجانب الإسرائيلي ليتم بشكل منظم.

وكشف اشتية، أن إسرائيل قد اعتذرت رسمياً عن تصريحات لها ضد الفلسطينيين بشأن كورونا، مشيراً أن هناك لجنة طبية مشتركة من فلسطين وإسرائيل لمواجهة جائحة (كورونا).

أكد أن فلسطين حالياً  آآمن من أي مكان آخر وكانت سباقه في الإجراءات، مؤكداً أن العالم قد أشاد بتلك الاجراءات لمواجهة فيروس  كورونا.

وقد أصدر الرئيس عباس، في وقت سابق، مرسوما رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان ابراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، قد اعلن صباح اليوم عن تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا المستجد، لمخالطين، ليرتفع العدد اجمالي الاصابات الى 171 شخصاً.

وأوضح ملحم في الايجاز الصحفي الصباحي حول تطورات فيروس (كورونا)، أن الإصابات الجديدة، نتيجة المخالطة لمصابين، ويتوزعون على قرى قطنة وبدو شمال غرب القدس، وبلدة حزما شرق القدس، ومدينة طولكرم، مشيراً إلى أن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات عليهم.

 

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