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شؤون فلسطينية

الجامعة الإسلامية تعلن إلغاء الامتحانات النهائية وتكشف تفاصيل المرحلة المقبلة

الجامعة الإسلامية تعلن إلغاء الامتحانات النهائية وتكشف تفاصيل المرحلة المقبلة
الجامعة الاسلامية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
 أصدرت الجامعة الإسلامية في غزة، يوم الجمعة، بياناً لطلبتها حول الترتيبات الأكاديمية والمالية، لإنهاء الفصل الدراسي الحالي.

وقالت الجامعة في بيان صحفي: "ندرك صعوبة تجربة التعليم الإلكتروني بالنسبة لكم، وكذلك نعرف صعوبة الظروف والإمكانات الناتجة عن مشكلات الكهرباء وضعف الإنترنت وعدم توفر أجهزة اللابتوب وغير ذلك". 

وجاي في البيان: "أيها الأبناء إدراكا من الجامعة لمعاناة الكثيرين، وحرصا منا على مساعدتكم على النجاح في إتمام الفصل الدراسي حيث إنه من المرجح أن فترة الطوارئ الصحية سوف تستمر لمدة قد تطول الأمر الذي يتطلب التأقلم معها وتقليل الخسارة إلى أبعد مدى، لذلك فقد قررت الجامعة مساعدتكم على الإنجاز، واجتياز هذه التجربة بنجاح". 

وأكمل البيان: "يتم تقييم أداء الطلبة من خلال أدوات التقييم الإلكتروني وأنشطتها المصاحبة كالمشاركة والتفاعل وأداء الواجبات والامتحانات القصيرة والتقارير، ويتم تحويل هذا التقييم إلى علامات رقمية من (100) درجة". 

وأوضحت الجامعة أن ذلك "سيكون بديلا عن الامتحانات النصفية والنهائية، تقسم علامات التقييم على أساس 60% للواجبات الفصلية و 40% لواجبات نهاية الفصل". وبين بيان الجامعة "إذا حصل الطالب على مجموع علامات (%60 فأكثر) للبكالوريوس و(%70 فأكثر) للماجستير و(%80 فأكثر) للدكتوراه يرصد للطالب علامة ناجح (Pass)، ولا تدخل المساقات التي ينجح فيها الطالب في معدله التراكمي".









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