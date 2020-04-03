عاجل

  • السفير لؤي عيسى يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية طاجيكستان

شؤون فلسطينية

لجنة الوبائيات توصي بتعيين كوادر طبية إضافية وزيادة الفحوص المخبرية لاحتواء (كورونا)

لجنة الوبائيات توصي بتعيين كوادر طبية إضافية وزيادة الفحوص المخبرية لاحتواء (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اوصت اللجنة الوطنية الوبائية، بتعيين كوادر طبية إضافية، والعمل على زيادة عدد الفحوصات المخبرية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)، للتشخيص المبكر كأحد أهم الوسائل في عملية احتوائه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالث "عن بعد" برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، والهلال الأحمر الفلسطيني، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومستشفى المطلع، وجامعة النجاح الوطنية، ومنظمة الصحة العالمية، والإغاثة الطبية، وذلك عبر تطبيق مراسلة عن بعد.

وأوصت اللجنة بضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 آذار/مارس الماضي، والقاضي بتحديد حركة المواطنين داخل المحافظات وما بينها، وتحميل دولة الاحتلال كافة التبعات القانونية والصحية والإنسانية للعمال المتواجدين داخل الخط الأخضر.

وأكدت ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي، من خلال زيادة الوعي المجتمعي باستخدام وسائل مختلفة للتثقيف الصحي بمشاركة المجتمع المحلي، وباستخدام التكنولوجيا المتطورة، كتطبيق الهواتف وبمساعدة الأجهزة الأمنية للتأكد من الالتزام الكامل بالحجر.

وقدمت الكيلة عددا من التوصيات للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه، مشيدة بالجهود المشتركة بين كافة الشركاء للخروج من هذه الجائحة، وتخفيف الأضرار ما أمكن، فيما قدمت ملخصاً حول أهم الإجراءات التي تم تنفيذها على الصعيد الوطني.

أخبار ذات صلة

مصطفى البرغوثي يدين الاعتقال العنصري لوزير شؤون القدس

مصطفى البرغوثي يدين الاعتقال العنصري لوزير شؤون القدس

نصر: مواصلة حملات الاعتقال بالضفة والقدس تؤكد نواياه بضرب خطة الطوارئ الفلسطينية

نصر: مواصلة حملات الاعتقال بالضفة والقدس تؤكد نواياه بضرب خطة الطوارئ الفلسطينية

الحساينة يناشد المجتمع الدولي بتوفير المستلزمات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة

الحساينة يناشد المجتمع الدولي بتوفير المستلزمات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة

فتح: الشعب الفلسطيني يمر بظروف صعبة واستثنائية بسبب جائحة كورونا

فتح: الشعب الفلسطيني يمر بظروف صعبة واستثنائية بسبب جائحة كورونا

فدا: ما تقوم به إسرائيل بالقدس وبحق المقدسيين يرقى لجرائم حرب

فدا: ما تقوم به إسرائيل بالقدس وبحق المقدسيين يرقى لجرائم حرب

فروانة: مبادرة السنوار أحدثت حراكاً مهماً وقد تحقق شيئا في القريب

فروانة: مبادرة السنوار أحدثت حراكاً مهماً وقد تحقق شيئا في القريب

اللجنة الوطنية للوبائيات توصي بتعيين كوادر طبية وزيادة الفحوص لاحتواء &#34;كورونا&#34;

اللجنة الوطنية للوبائيات توصي بتعيين كوادر طبية وزيادة الفحوص لاحتواء "كورونا"

الشعبية العالمية لدعم غزة تدعو لتأسيس صندوق للتضامن الإسلامي لمواجهة كورونا

الشعبية العالمية لدعم غزة تدعو لتأسيس صندوق للتضامن الإسلامي لمواجهة كورونا

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

مصطفى البرغوثي يدين الاعتقال العنصري لوزير شؤون القدس

مصطفى البرغوثي يدين الاعتقال العنصري لوزير شؤون القدس

نصر: مواصلة حملات الاعتقال بالضفة والقدس تؤكد نواياه بضرب خطة الطوارئ الفلسطينية

نصر: مواصلة حملات الاعتقال بالضفة والقدس تؤكد نواياه بضرب خطة الطوارئ الفلسطينية

الحساينة يناشد المجتمع الدولي بتوفير المستلزمات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة

الحساينة يناشد المجتمع الدولي بتوفير المستلزمات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة

فتح: الشعب الفلسطيني يمر بظروف صعبة واستثنائية بسبب جائحة كورونا

فتح: الشعب الفلسطيني يمر بظروف صعبة واستثنائية بسبب جائحة كورونا

فدا: ما تقوم به إسرائيل بالقدس وبحق المقدسيين يرقى لجرائم حرب

فدا: ما تقوم به إسرائيل بالقدس وبحق المقدسيين يرقى لجرائم حرب

فروانة: مبادرة السنوار أحدثت حراكاً مهماً وقد تحقق شيئا في القريب

فروانة: مبادرة السنوار أحدثت حراكاً مهماً وقد تحقق شيئا في القريب

اللجنة الوطنية للوبائيات توصي بتعيين كوادر طبية وزيادة الفحوص لاحتواء &#34;كورونا&#34;

اللجنة الوطنية للوبائيات توصي بتعيين كوادر طبية وزيادة الفحوص لاحتواء "كورونا"

الشعبية العالمية لدعم غزة تدعو لتأسيس صندوق للتضامن الإسلامي لمواجهة كورونا

الشعبية العالمية لدعم غزة تدعو لتأسيس صندوق للتضامن الإسلامي لمواجهة كورونا

منوعات

طبيب أحمد زكي يكشف لأول مرة: فقد هذه الحاسة قبل وفاته.. وآخر وصية له

طبيب أحمد زكي يكشف لأول مرة: فقد هذه الحاسة قبل وفاته.. وآخر وصية له

شاهد أوضح صورة لنجل ميريام فارس

شاهد أوضح صورة لنجل ميريام فارس

الاشتباه بإصابة طليق ليلى علوي بـ&#34;بكورونا&#34;

الاشتباه بإصابة طليق ليلى علوي بـ"بكورونا"

مصطفى فهمي يكشف سر شبابه الدائم وعدد زيجاته

مصطفى فهمي يكشف سر شبابه الدائم وعدد زيجاته

نصيحة غريبة من شهيرة للفتيات خلال فترة الحجر الصحي

نصيحة غريبة من شهيرة للفتيات خلال فترة الحجر الصحي

فيلم أمريكي تنبأ بظهور &#34;كورونا&#34; قبل تسع سنوات.. وصفًا دقيقًا ونهاية غير متوقعة

فيلم أمريكي تنبأ بظهور "كورونا" قبل تسع سنوات.. وصفًا دقيقًا ونهاية غير متوقعة

شاهد: شمس الكويتية تُفاجئ جمهورها بتصريح عن &#34;كورونا&#34;

شاهد: شمس الكويتية تُفاجئ جمهورها بتصريح عن "كورونا"

دعوى عاجلة لمنع الفنانة حياة الفهد من دخول مصر بسبب تصريحاتها

دعوى عاجلة لمنع الفنانة حياة الفهد من دخول مصر بسبب تصريحاتها

نجل راغب علامة يتعرض لحادث سير مروع

نجل راغب علامة يتعرض لحادث سير مروع

&#34;كورونا&#34; يضرب نجل الفنانة جوليا بطرس

"كورونا" يضرب نجل الفنانة جوليا بطرس

عربي

وزير الصحة الأردني: أعراض كورونا قد تظهر بعد 27 يوما

وزير الصحة الأردني: أعراض كورونا قد تظهر بعد 27 يوما

شرطة عمان تستخدم &#34;الدرون&#34; للتوجيه والإرشاد بشأن كورونا

شرطة عمان تستخدم "الدرون" للتوجيه والإرشاد بشأن كورونا

العاهل السعودي يأمر بصرف 9 مليارات ريال للعاملين بالمنشآت المتأثرة بتداعيات كورونا

العاهل السعودي يأمر بصرف 9 مليارات ريال للعاملين بالمنشآت المتأثرة بتداعيات كورونا

ارتفاع وفيات (كورونا) بالمغرب والسلطات تلاحق خمسة آلاف مخالف

ارتفاع وفيات (كورونا) بالمغرب والسلطات تلاحق خمسة آلاف مخالف