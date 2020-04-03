شؤون فلسطينية

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم مخزن جنوب بيت لحم

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم مخزن جنوب بيت لحم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 أجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا على هدم مخزن له في خربة بيت اسكاريا جنوب بيت لحم .

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، بقيام المواطن عامر عوده بهدم المخزن المسقوف بالصفيح، بعد ان أخطرت سلطات الاحتلال امس بهدمه وهدم منزله، بحجة عدم الترخيص، مشيرا الى أنه اتخذ هذا العمل لحماية المنزل من خطر الهدم.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت امس  بهدم منزلين في قرية شوشحلة ببلدة الخضر وخربة بين اسكاريا جنوبا .

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