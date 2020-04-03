إصابة رئيس مجلس مستوطنات "غوش عتصيون" بفيروس كورونا





وقال رئيس المجلس "شلومو نئمان"، وفق (عكا للشؤون الإسرائيلية) إنه سيلتزم بالتعليمات أسوة ببقية المرضى، وفي حال حدوث تغيرات على صحته فسيبلغ السلطات.





في حين يأتي هذا الإعلان مع ارتفاع عدد مصابي الكورونا في صفوف المستوطنين إلى أكثر من 200 مصاب موزعين على أكثر من 20 مستوطنة وعلى رأسها مستوطنة "إفرات" جنوبي بيت لحم والتي أعلن فيها عن إصابة 52 مستوطنًا.









رام الله - دنيا الوطنأصيب رئيس مجلس مستوطنات (غوش عتصيون) جنوبي بيت لحم الليلة الماضية بفيروس كورونا.