مؤسسة هيومن أبيل البريطانية تنفذ عملية تعقيم لجميع مصادر المياه في القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت مؤسسة هيومن أبيل–بريطانيا عبر مكتبها في فلسطين وبتمويل مشترك مع صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية بلغت قيمته 300 ألف دولار، بتوريد كميات كبيرة من مادة الكلور السائل وبدأت بالتنسيق مع مصلحة مياه بلديات الساحل وجميع بلديات قطاع غزة بتوزيع هذه الكميات على الآبار المياه في جميع المحافظات وستستمر عملية التعقيم هذه لمدة ثلاثة أشهر قادمة.



كما وستوفر المؤسسة وضمن المشروع ذاته مادة الكلور لـ 284​ بئر مياه موزعة على 25 بلدية، بالإضافة إلى 55 خزان مياه مركزي والعديد من محطات التحلية ومرافق المياه الهامة.



كما يشمل هذا المشروع عمليات صيانة شاملة لأنظمة الكلورة والتعقيم في هذه المرافق الحيوية لضمان ضخ كميات مناسبة من مادة الكلور وفق معايير السلامة المتعارف عليها دولياً.



وقالت المؤسسة في بيان لها إن هذا التدخل الفوري يأتي ضمن مجموعة مشاريع تحضر لها للحد من مخاطر انتشار فايروس كورونا وتشمل توفير كميات من المعقمات ووسائل الحماية الشخصية، بالإضافة لكميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية.