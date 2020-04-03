الخارجية تدين اعتقال وزير شؤون القدس

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اعتقال شرطة الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية.



وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، أن شرطة الاحتلال أقدمت على تحطيم الأبواب الخارجية والداخلية لمنزل الهدمي، وداهمته بالكلاب البوليسية علما بانها المرة الرابعة التي يعتقل فيها.



واعتبرت الوزارة أن اعتقال وزير شؤون القدس في هذه الظروف بالذات هو امتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى عرقة الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية المبذولة في مواجهة وباء كورونا، وهو اعتقال تعسفي متواصل يستهدف جميع أبناء شعبنا في القدس المحتلة، تنفيذا لصفقة القرن المشؤمة، واستكمالا لعمليات تهويدها وضمها وإفراغها من مواطنيها أصحابها الأصليين، في عملية تطهير عرقي متواصلة.