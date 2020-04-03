خلال 24 ساعة.. شرطة نابلس تضبط 27 مركبة مخالفة لحالة الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة والمؤسسة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، 27 مركبة مخالفة لحالة الطوارئ في مدينة نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه وضمن إجراءات شرطة المحافظة لتطبيق حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الوزراء وتعليماته للمواطنين بالبقاء في منازلهم حماية لهم ولأبنائهم وحفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم وصحة المجتمع، قامت الشرطة والمؤسسة الأمنية بضبط 27 مركبة مخالفة.



وأضاف البيان أن الشرطة والمؤسسة الأمنية شددت من إجراءاتها هذا اليوم من أجل ضبط حركة المواطنين والزامهم البقاء في منازلهم، وسلامتهم وحفاظاً عليهم من الإصابة بفبروس كورونا والحد من انتشاره.



وأكدت الشرطة انها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المركبات وسائقيها.