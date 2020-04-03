تخطت إيطاليا بالإصابات.. إسبانيا تسجل أكثر من 900 وفاة بكورونا خلال يوم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيل 932 وفاة ونحو 7.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا كورونا في إسبانيا بلغ بهذه الوفيات الجديدة 10935 شخصا، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد منذ أمس من 110238 حتى 117710 حالات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وسجلت 34 ألف إصابة و4.5 ألف وفاة في العاصمة مدريد، يليها إقليم كتالونيا بـ23.5 ألف إصابة و2.3 ألف وفاة.



ويبلغ عدد المصابين حاليا في إسبانيا 76.3 ألف شخص، لا يزال 6.4 ألف منهم في أقسام العناية المركزة.



وتخطت إسبانيا بذلك إيطاليا من حيث عدد الإصابات بكورونا، وصعدت إلى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة أكبر بؤر الفيروس على مستوى العالم.



وشهد عدد وفيات اليوم في إسبانيا انخفاضا مقارنة مع معدلات يوم أمس، حين سجلت 950 وفاة في البلاد خلال 24 ساعة، أي أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الضحايا منذ بدء تفشي كورونا في البلاد.