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وزير الصحة الأردني: أعراض كورونا قد تظهر بعد 27 يوما

وزير الصحة الأردني: أعراض كورونا قد تظهر بعد 27 يوما
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة الأردني سعد جابر: "إن فترة حضانة فيروس كورونا من 1 إلى 14 يوما، لكنها قد تمتد لـ 24 يوما".

وأضاف جابر في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الجمعة: "توجد حالات عالميا ظهرت فيها الأعراض بعد 27 يوما من التقاط العدوى"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع: "من الممكن أن يكون الشخص معد لمن حوله دون ظهور أعراض، ومن الممكن أن يكون الشخص معد لمن حوله قبل ظهور الأعراض".

وأشار الوزير الأردني إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات.

وقال وزير الصحة سعد جابر، أمس الخميس، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 299 حالة، بعد تسجيل 21 حالة جديدة.

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