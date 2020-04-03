وزير التربية: فريق مهندسين بمدرسة جنين الصناعية ينجحون بإنتاج جهاز تنفس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم، عن نجاح فريق من المهندسين والفنيين بمدرسه جنين الصناعية؛ في تصميم وإنتاج جهاز تنفس اصطناعي.



ويأتي هذا النجاح تتويجاً لجهود حثيثة بذلها الفريق على مدى عده أسابيع، إذ ضم فريق المهندسين كلاً من: واثق حثناوي، وأحمد أبو عرّة، وعلي ثمينات، ورائد جمّال، وأحمد جرار؛ وبدعم لوجستي من ممثل الشرطة العقيد يوسف الشلبي، وبتعاون وثيق مع محافظة جنين ومهندسي وفنيي وزارة الصحة.



وقال عورتاني إن هذا النموذج يخضع حالياً لإجراءات الفحص اللازمة تبعاً للأنظمة المرعية لمؤسسة المواصفات والمقاييس، قبل المُضي قدماً في إنتاجه ووضعه حيز الخدمة، مشيراً إلى أن ما يميز هذا الجهاز أنه تم صناعة وبرمجة مكوناته الرئيسة بما فيها أجهزة التحكيم؛ محلياً وبتكلفة زهيدة، وأن الفريق يقوم بتطوير نموذج يخدم أكثر من مريض في آن واحد.



بدوره، أكد مدير عام التعليم المهني في الوزارة م. أسامة اشتية أن هذا الإنجاز يُجسّد التزام منظومة التعليم المهني بالقيام بدورها المأمول في ابتكار وتوفير الأجهزة والتقنيات التي تستجيب لحاجات الوطن والمواطن، خاصةً في هذه الظروف العصيبة.