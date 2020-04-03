شرطة عمان تستخدم "الدرون" للتوجيه والإرشاد بشأن كورونا

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قامت شرطة سلطنة عمان باستخدام تقنية طائرات التحكم عن بعد "الدرون" لتوجيه الأشخاص وإرشادهم بالابتعاد عن خطر التجمعات في الأماكن العامة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس الخميس، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 231، فيما تماثلت 41 حالة للشفاء، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وجددت الوزارة طلبها من الجميع اتباع الإرشادات الصحية، والتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.