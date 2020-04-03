دولي

وزير الصحة البريطاني: ذروة تفشي كورونا في البلاد ستحدث قريبا

وزير الصحة البريطاني: ذروة تفشي كورونا في البلاد ستحدث قريبا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة: "إن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة القادمة".

وأضاف الوزير البريطاني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "إن النماذج "تشير إلى أن الذروة ستأتي أقرب قليلا من التوقعات السابقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن هذا يتوقف بشدة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي". 

وتأتي تصريحات المسؤول البريطاني في وقت تشهد فيه بعض مستشفيات البلاد نقصا حادا في كمية الأكسجين التي توفرها أجهزة التنفس الاصطناعي بسبب عدد المرضى الكبير، الذين يخضعون للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

ودفع ذلك السلطات الصحية في الدولة إلى تحذير جميع المستشفيات البريطانية من ضرورة الحد من عدد الأشخاص، الذين تقدم لهم أجهزة الاصطناعي.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الأمر "مقلق للغاية" ويشكل "مخاوف أمنية خطيرة قد تكون لها عواقب وخيمة على المرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين للبقاء على قيد الحياة".

وتشهد بريطانيا ارتفاعا مهولا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت، البلاد أكثر من 29 ألف حالة، كما بلغت الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية 2352.

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