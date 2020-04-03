العاهل السعودي يأمر بصرف 9 مليارات ريال للعاملين بالمنشآت المتأثرة بتداعيات كورونا





وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "بحسب قرار العاهل السعودي، فإنه يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال".



رام الله - دنيا الوطنأمر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى تسعة مليارات ريال إلى أكثر من 1.2 مليون مواطن، يعملون في المنشآت المتأثرة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.