مسؤول صيني: خطر عودة الوباء إلى ووهان لا يزال عاليا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

حذر مسؤول صيني في مدينة ووهان الصينية من خطر عودة الوباء إلى المدينة قائلا إن هذا الاحتمال ما يزال قائما.



وعزا المسؤول الحزبي ذلك إلى مخاطر داخلية وخارجية على حد سواء داعيا لمواصلة الحفاظ على اجراءات الوقاية والسيطرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وطالب المسؤول السكان بالتزام بيوتهم وعدم الخروج إلا لأمر ضروري.