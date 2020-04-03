شؤون فلسطينية

ملحم: 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين اليوم الجمعة

ملحم: 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين اليوم الجمعة
ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
افاد ابراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أنه تم تسجيل اليوم الجمعة، 10 اصابات بفيروس كورونا المستجد، لمخالطين، ليرتفع العدد اجمالي الاصابات الى 171 شخصاً.

وأوضح ملحم في الايجاز الصحفي الصباحي حول تطورات فيروس (كورونا)، أن الإصابات الجديدة، نتيجة المخالطة لمصابين، ويتوزعون على قرى قطنة وبدو شمال غرب القدس، وبلدة حزما شرق القدس، ومدينة طولكرم، مشيراً إلى أن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات عليهم.

وقال: "ستصدر خلال الساعات المقبلة نتائج فحوصات العمال الـ250 ممن يعملون في مسلخ الدواجن بمستوطنة "عطروت"، والذين تم حجرهم احترازيا في عدة فنادق بمدينة رام الله الليلة الماضية".

وأوضح أنه تم أخذ 1500 عينة الليلة الماضية وفجر اليوم، من كافة المحافظات، سيتم إعلان نتائجها في وقت لاحق من اليوم.

وناشد ملحم المواطنين باتباع التدابير الحكومية التي تصدر تباعا، وذلك لمنع توسع تفشي وانتشار فيروس كورونا، محذرا من خطورة بدء عد عشرات الإصابات.

وأعربت ملحم عن شكره للطواقم الطبية على عملها الدؤوب والمتواصل، في كافة محافظات الوطن.

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