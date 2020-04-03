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دولي

بايدن يدعو لتخفيف العقوبات على إيران لمساعدتها في مكافحة كورونا

بايدن يدعو لتخفيف العقوبات على إيران لمساعدتها في مكافحة كورونا
جو بايدن المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
دعا المرشح الرئاسي المحتمل عن الحزب الديمقراطي، جو بايدن، إلى تخفيف العقوبات الأمريكيّة المفروضة على إيران، للحد من الصعوبات التي تواجهها طهران في مواجهة فيروس كورونا.

وقال بايدن في بيان، أمس الخميس: "إن على الولايات المتحدة إنشاء قناة تُخصص للمصارف والشركات من أجل العمل في إيران، إضافة إلى إصدار تراخيص تمكن طهران من شراء أدوية وأجهزة طبية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ودعا إلى إعطاء ضمانات لجمعيات الإغاثة بعدم معاقبتها في حال نشطت في إيران، مضيفا أن على طهران أن ترد بالمثل عبر إطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين لديها.

واعتبر أن حملة "الضغوط القصوى"، التي قادها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تشمل عقوبات شاملة "أتت بنتائج عكسية" من خلال إذكاء عدائية طهران.

وقال بايدن في البيان "لا معنى في خضم أزمة صحّية عالمية أن نجمع بين الفشل والقسوة من خلال منع الوصول إلى المساعدات الإنسانية المطلوبة".

وأضاف أن "وضع قيود على تدفّق المساعدات الإنسانية الدولية بشكل مصطنع سعياً وراء تسجيل نقطة سياسيّة سيزيد من التهديد الذي يشكله هذا الفيروس على الشعب الأمريكي، حاليا وفي المستقبل".

جاء هذا النداء بعد يوم من قيادة منافسه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، بيرني ساندرز، تحركا مع مشرعين من ذوي الميول اليسارية للدعوة إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث توفي هناك أكثر من 3 آلاف شخص جراء فيروس كورونا "كوفيد-19".

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