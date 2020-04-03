عاجل

  • ملحم: أخذ 1500 عينة الليلة الماضية وفجر اليوم من كافة المحافظات وسيتم إعلان نتائجها

  • ملحم: الـ250 عاملا الذين وصلوا الليلة الماضية فنادق رام الله لم تظهر نتائجهم بعد

  • ملحم: الاصابات الـ10 لمخالطين من طولكرم وبدو وقطنة وجزما

  • ملحم: 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين اليوم الجمعة

دولي

ترامب يخضع مجددا لاختبار (كورونا).. والبيت الأبيض يعلنها

ترامب يخضع مجددا لاختبار (كورونا).. والبيت الأبيض يعلنها
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خضع، أمس الخميس، لاختبار مرة أخرى لمعرفة إن كان أصيب بعدوى فيروس كورونا والنتيجة جاءت سلبية.

وذكر خطاب من شون كونلي طبيب ترامب أنه خضع للاختبار للمرة الثانية. وخضع ترامب لذات الاختبار الشهر الماضي بعد أن التقى مسؤولا برازيليا ثبت بعد ذلك إصابته بالمرض، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال كونلي في الخطاب الذي نشره البيت الأبيض إن ترامب تم فحصه هذه المرة باختبار جديد سريع ظهرت نتائجه خلال 15 دقيقة وقال: "إنه بصحة جيدة دون أي أعراض".

وصار عدد من محيط الرئيس الأميركي قيد الحجر الصحي بعد احتكاكهم بمصابين بالفيروس.

وكان ترمب أعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بكورونا، فيما قال إنه "مستاء قليلا" من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد، متهماً بكين مجددا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء.

وشدّد ترمب على أن السلطات الصينية "كان ينبغي أن تُعلمنا"، مكرراً عبارة "الفيروس الصيني" التي تزعج النظام الصيني بشدة.

أخبار ذات صلة

مسؤول صيني: خطر عودة الوباء إلى ووهان لا يزال عاليا

مسؤول صيني: خطر عودة الوباء إلى ووهان لا يزال عاليا

السلطات الأمريكية تطلب توفير 100 ألف كيس للجثث وسط تفشي كورونا

السلطات الأمريكية تطلب توفير 100 ألف كيس للجثث وسط تفشي كورونا

الكشف عن نوايا فرنسية لتجربة لقاح ضد كورونا في إفريقيا يثير جدلا

الكشف عن نوايا فرنسية لتجربة لقاح ضد كورونا في إفريقيا يثير جدلا

بايدن يدعو لتخفيف العقوبات على إيران لمساعدتها في مكافحة كورونا

بايدن يدعو لتخفيف العقوبات على إيران لمساعدتها في مكافحة كورونا

الأمم المتحدة توجه &#34;طلباً عاجلاً&#34; بشأن فيروس كورونا

الأمم المتحدة توجه "طلباً عاجلاً" بشأن فيروس كورونا

ما المطلوب من سكان نيويورك عند مغادرة المنزل؟

ما المطلوب من سكان نيويورك عند مغادرة المنزل؟

ألمانيا تسجل ارتفاعا كبيرا بإصابات (كورونا)

ألمانيا تسجل ارتفاعا كبيرا بإصابات (كورونا)

آخر تطورات فيروس (كورونا) بالعالم.. عدد الاصابات تجاوز المليون

آخر تطورات فيروس (كورونا) بالعالم.. عدد الاصابات تجاوز المليون

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة؟

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة؟

برهوم: ليس معقولا أن يصم العالم آذانه عن معاناة الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع

برهوم: ليس معقولا أن يصم العالم آذانه عن معاناة الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تنظم 258 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

"الاقتصاد" بغزة تنظم 258 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

الصحة بغزة تُعلن تعافي ثلاث حالات من المصابين بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُعلن تعافي ثلاث حالات من المصابين بفيروس (كورونا)

وزارة الحكم المحلي تطلق منصة الكترونية جيومكانية خاصة بـ (كورونا)

وزارة الحكم المحلي تطلق منصة الكترونية جيومكانية خاصة بـ (كورونا)

الهيئة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن إعادة فتح المطاعم والكافيهات

الهيئة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن إعادة فتح المطاعم والكافيهات

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين

الشيوخي يدعو لانتفاضة زراعية وإنتاجية لمواجهة (كورونا) وحماية الأرض

الشيوخي يدعو لانتفاضة زراعية وإنتاجية لمواجهة (كورونا) وحماية الأرض

منوعات

دعوى عاجلة لمنع الفنانة حياة الفهد من دخول مصر بسبب تصريحاتها

دعوى عاجلة لمنع الفنانة حياة الفهد من دخول مصر بسبب تصريحاتها

نجل راغب علامة يتعرض لحادث سير مروع

نجل راغب علامة يتعرض لحادث سير مروع

&#34;كورونا&#34; يضرب نجل الفنانة جوليا بطرس

"كورونا" يضرب نجل الفنانة جوليا بطرس

الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بـ &#34;كورونا&#34;

الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بـ "كورونا"

هذا الطفل أصبح ممثلاً سورياً شهيراً

هذا الطفل أصبح ممثلاً سورياً شهيراً

هذا مصير مطرب شعبي أردني تحدى قيود &#34;كورونا&#34;

هذا مصير مطرب شعبي أردني تحدى قيود "كورونا"

بعد الشك بإصابة كيفانش تاتليتوغ.. وفاة ممثل تركي شهير بفيروس &#34;كورونا&#34;

بعد الشك بإصابة كيفانش تاتليتوغ.. وفاة ممثل تركي شهير بفيروس "كورونا"

هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

&#34;كورونا&#34; يتمكن من فنانة أمريكية

"كورونا" يتمكن من فنانة أمريكية

عربي

ارتفاع وفيات (كورونا) بالمغرب والسلطات تلاحق خمسة آلاف مخالف

ارتفاع وفيات (كورونا) بالمغرب والسلطات تلاحق خمسة آلاف مخالف

فرض حظر تجول جزئي يومي الجمعة والسبت في سوريا

فرض حظر تجول جزئي يومي الجمعة والسبت في سوريا

الجزائر تسجل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد

مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد