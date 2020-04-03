عاجل

  • ملحم: أخذ 1500 عينة الليلة الماضية وفجر اليوم من كافة المحافظات وسيتم إعلان نتائجها

  • ملحم: الـ250 عاملا الذين وصلوا الليلة الماضية فنادق رام الله لم تظهر نتائجهم بعد

  • ملحم: الاصابات الـ10 لمخالطين من طولكرم وبدو وقطنة وجزما

  • ملحم: 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين اليوم الجمعة

عربي

ارتفاع وفيات (كورونا) بالمغرب والسلطات تلاحق خمسة آلاف مخالف

ارتفاع وفيات (كورونا) بالمغرب والسلطات تلاحق خمسة آلاف مخالف
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء أمس الخميس، زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتصل إلى 708 حالات، فيما تلاحق السلطات 5098 شخصا منذ بداية الطوارئ بسبب "خرق حالة الطوارئ الصحية".

وأضافت في تصريح صحفي نقلته قنوات التلفزيون الرسمية أن هناك 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 44 شخصا.

كما ارتفع عدد المتعافين إلى 31، في حين تم استبعاد إصابة 2916 شخصا، بعدما تبين أنهم غير حاملين للفيروس.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس حتى 20 أبريل من أجل مكافحة تفشي الوباء.

كما اتخذ عدة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمساعدة الفئات الفقيرة والمتضررة من هذا الفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.

ومن ضمن الإجراءات صرف تعويضات عائلية للفئات الفقيرة والفئات، التي فقدت وظائفها نتيجة حالة الطوارئ.

وذكرت النيابة العامة المغربية، الخميس، أنها تابعت 5098 شخصا منذ بداية الطوارئ بسبب "خرق حالة الطوارئ الصحية"، وقدمت 334 منهم إلى المحكمة.

وأضافت أنها "في إطار التصدي للأخبار الزائفة"، فتحت 81 تحقيقا قضائيا، "تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية بحق 58 شخصا".

من جانب آخر، يُلاحق 58 شخصا للاشتباه في تورطهم في نشر أخبار زائفة حول الوباء بحسب ما أفاد بيان رئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن البحث جار عن آخرين.

ويراهن المغرب الذي علّق كل الرحلات الدولية منذ منتصف مارس، على احترام حالة الطوارئ الصحية لمحاصرة تفشي الوباء.

كما اتّخذ إجراءات عدّة لدعم المقاولات والمستخدمين المتوقفين عن العمل بسبب الأزمة الصحية، بمن فيهم العاملون في القطاع غير المنظم.

أخبار ذات صلة

الداخلية السعودية: تقديم توقيت منع التجول في عدد من المدن

الداخلية السعودية: تقديم توقيت منع التجول في عدد من المدن

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بالجزائر الى 86 شخصاً

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بالجزائر الى 86 شخصاً

فرض حظر تجول جزئي يومي الجمعة والسبت في سوريا

فرض حظر تجول جزئي يومي الجمعة والسبت في سوريا

الجزائر تسجل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد

مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد

اعتباراً من الليلة.. الأردن يُعلن فرض حظر تجول مدته 24 ساعة

اعتباراً من الليلة.. الأردن يُعلن فرض حظر تجول مدته 24 ساعة

أول وزير عربي يقدمه استقالته بسبب فيروس (كورونا)

أول وزير عربي يقدمه استقالته بسبب فيروس (كورونا)

لمنع انتشار (كورونا).. السعودية تحظر التجوال في مكة والمدينة على مدار اليوم

لمنع انتشار (كورونا).. السعودية تحظر التجوال في مكة والمدينة على مدار اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة؟

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة؟

برهوم: ليس معقولا أن يصم العالم آذانه عن معاناة الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع

برهوم: ليس معقولا أن يصم العالم آذانه عن معاناة الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تنظم 258 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

"الاقتصاد" بغزة تنظم 258 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق

الصحة بغزة تُعلن تعافي ثلاث حالات من المصابين بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُعلن تعافي ثلاث حالات من المصابين بفيروس (كورونا)

وزارة الحكم المحلي تطلق منصة الكترونية جيومكانية خاصة بـ (كورونا)

وزارة الحكم المحلي تطلق منصة الكترونية جيومكانية خاصة بـ (كورونا)

الهيئة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن إعادة فتح المطاعم والكافيهات

الهيئة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن إعادة فتح المطاعم والكافيهات

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين

الشيوخي يدعو لانتفاضة زراعية وإنتاجية لمواجهة (كورونا) وحماية الأرض

الشيوخي يدعو لانتفاضة زراعية وإنتاجية لمواجهة (كورونا) وحماية الأرض

منوعات

دعوى عاجلة لمنع الفنانة حياة الفهد من دخول مصر بسبب تصريحاتها

دعوى عاجلة لمنع الفنانة حياة الفهد من دخول مصر بسبب تصريحاتها

نجل راغب علامة يتعرض لحادث سير مروع

نجل راغب علامة يتعرض لحادث سير مروع

&#34;كورونا&#34; يضرب نجل الفنانة جوليا بطرس

"كورونا" يضرب نجل الفنانة جوليا بطرس

الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بـ &#34;كورونا&#34;

الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بـ "كورونا"

هذا الطفل أصبح ممثلاً سورياً شهيراً

هذا الطفل أصبح ممثلاً سورياً شهيراً

هذا مصير مطرب شعبي أردني تحدى قيود &#34;كورونا&#34;

هذا مصير مطرب شعبي أردني تحدى قيود "كورونا"

بعد الشك بإصابة كيفانش تاتليتوغ.. وفاة ممثل تركي شهير بفيروس &#34;كورونا&#34;

بعد الشك بإصابة كيفانش تاتليتوغ.. وفاة ممثل تركي شهير بفيروس "كورونا"

هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

هجوم حاد على أيمن رضا بعد شتمه لحياة الفهد بأعنف طريقة

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

&#34;كورونا&#34; يتمكن من فنانة أمريكية

"كورونا" يتمكن من فنانة أمريكية

عربي

ارتفاع وفيات (كورونا) بالمغرب والسلطات تلاحق خمسة آلاف مخالف

ارتفاع وفيات (كورونا) بالمغرب والسلطات تلاحق خمسة آلاف مخالف

فرض حظر تجول جزئي يومي الجمعة والسبت في سوريا

فرض حظر تجول جزئي يومي الجمعة والسبت في سوريا

الجزائر تسجل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد

مصر: تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس (كورونا) في يوم واحد