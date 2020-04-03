الداخلية السعودية: تقديم توقيت منع التجول في عدد من المدن

أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا اعتبارا من اليوم.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله: "في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 3 نيسان/ أبريل 2020 وحتى إشعار آخر".





وأضاف المصدر: "يستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية".





وتابع المصدر: "تؤكد وزارة الداخلية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة".





وكانت السلطات السعودية قد أعلنت منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة، على مدار 24 ساعة يوميا اعتبارا من الخميس وحتى إشعار آخر.





ولا يشمل القرار منع الدخول والخروج للفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.





ويسمح، في أضيق نطاق، لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.





كما يسمح للراغبين في استخدام الخدمات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي، وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.





وأكدت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أشارت لشفاء 64 حالة جديدة.





وبهذا يرتفع عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 1885، مقابل 283 حالة تعاف من المرض، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21.

رام الله - دنيا الوطن