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دولي

آخر تطورات فيروس (كورونا) بالعالم.. عدد الاصابات تجاوز المليون

آخر تطورات فيروس (كورونا) بالعالم.. عدد الاصابات تجاوز المليون
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم مليون مصاب، بينما لا يزال العالم يحبس أنفاسه، مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا الفيروس القاتل من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام قياسية كل يوم في عدد من الدول.

وأحصت الولايات المتحدة الأميركية 1169 وفاة خلال 24 ساعة جرّاء فيروس كورونا المستجد، بحسب جامعة "جونز هوبكنز".

ومع 1169 حالة وفاة بين الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي الأربعاء، والساعة نفسها من مساء الخميس، بات إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليا 5926 حالة وفاة، وفق إحصاءات الجامعة، التي يتم تحديثها باستمرار.

وكان الرقم اليومي القياسي السابق لعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قد سجل في 27 مارس في إيطاليا (969 حالة وفاة).

وفيما يلي آخر الأخبار وأرقام الضحايا والإصابات بالفيروس حول العالم:
- وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء مصاب بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المتعافين إلى 82.

- تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 735.

- أعلنت الداخلية السعودية، الجمعة، تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا اعتبارا من اليوم.

- سويسرا تعلن عن وفاة 67 مصابا بفيروس كورونا خلال الليلة الماضي.

- ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 37.

- المكسيك تسجل 1510 حالات إصابة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة.

- الصين تعلن 4 وفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد وتسجل 31 إصابة جديدة.

- البنتاغون: تسجيل 900 إصابة في الجيش الأميركي ووصول إجمالي الإصابات من العاملين في وزارة الدفاع إلى 1638 شخصا.

- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 6 حالات.

- تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر.

 - ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا لنحو 5400 شخص بعد ضم وفيات دور الرعاية للإحصاء.

- وزارة الصحة في الإمارات تعلن تسجيل 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- عدد إصابات كورونا في الجزائر يصل إلى 986، وتسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

- مسؤول في وزارة الصحة السودانية: سجلنا 8 حالات إصابة بفيروس كورونا.

- البرلمان الإيراني يعلن إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا.

- تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة رام الله، وعدد المصابين الفلسطينيين يرتفع إلى 160.

- وزارة الصحة السورية تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 16 حالة.


- العراق سجل 44 إصابة جديدة وحالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كوورنا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 252

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