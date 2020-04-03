طالب بالافراج عن الوزير الهدمي.. اشتية: إسرائيل تستهدف من يعمل لأجل القدس

محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الدكتور محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، بعد مداهمة منزله في بلدة الصوانة بالقدس.



وقالت اشتية في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إسرائيل تستهدف من يعمل من أجل القدس وأهلها، حتى في هذه اللحظات الخطيرة التي نعمل فيها من أجل حفظ أرواح أبناء شعبنا من الوباء".



وأضاف: "هذه المرة الرابعة التي يعتقل فيها الاحتلال الوزير الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة".