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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بالجزائر الى 86 شخصاً

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بالجزائر الى 86 شخصاً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت بيانات وزارة الصحة الجزائرية، وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 86 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 986 شخصا.

وتشير المعطيات التي تم نشرها على موقع الوزارة، امس الخميس، إلى أن الإصابات الـ 986 موزعة على 40 ولاية جزائرية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتم تسجيل أكثر من 20 حالة وفاة ونحو 140 إصابة جديدة منذ 28 مارس الماضي، بينما بلغت عدد الحالات التي امتثلت للشفاء 61 حالة.

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