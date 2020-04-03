ماذا عقبت حركة حماس على مبادرة السنوار حول الاسرى الإسرائيليين بقطاع غزة؟

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رام الله - دنيا الوطن

أكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، أن المبادرة الإنسانية التي طرحها يحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، والمتعلقة بموضوع الاسرى الاسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، تعكس قيم وأخلاق ومبادئ الحركة التي قدمت الانسان وحياته وحريته وكرامته على كل شيء، ومرونة حركة حماس في التعامل مع هذا الملف.



وأشار برهوم، في تصريحات له، إلى أن هذه المبادرة قد وضعت الاحتلال الاسرائيلي أمام اختبار جديد، ليثبت مدى جديته في التعامل مع قيم العدالة والانسانية ومصداقية قياداته امام المجتمع الإسرائيلي وأهالي الجنود المفقودين، بحسب ما جاء على وكالة (الرأي).



وكان السنوار قد طرح مبادرة، قال فيها: "يمكننا أن نقدم تنازلًا جزئيًا في موضوع جنود الإحتلال الأسرى لدى الحركة مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى الفلسطينيين ،كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة فيروس كورونا".