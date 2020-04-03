طقس الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً إلى صافية

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



السبت 2020/04/04: يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف وجافا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات ليصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الأحد2020/04/05: يكون الجو غائماً وجافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات ليصبح الجو حارا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الأثنين2020/04/06: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة نشطة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .