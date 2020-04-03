دولي

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) بإسرائيل الى 37 شخصا وسبع آلاف إصابة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) بإسرائيل الى 37 شخصا وسبع آلاف إصابة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن عدد الوفيات في إسرائيل بسبب فيروس (كورونا) المستجد ارتفع إلى 37 شخصاً، وذلك بعدما أفاد مستشفى (شيبا تل هشومير) عن وفاة اسرائيلي يبلغ من العمل 71 عاما.

بدورها، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية: "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، الى 7030 شخصاً، بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 115 بحالة خطيرة".

وكانت القناة السابعة الإسرائيلية، قد أفادت، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 6808 بعد تسجيل مئات الإصابات حتى الساعة السابعة مساء أمس الخميس. 

وبحسب القناة، فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية زيادة كبيرة في الإصابات بالفيروس في بني براك في اليوم الأخير، إذ تم تشخيص إصابة 900 أمس، مقارنة بـ 723 أول أمس. 

وأوضحت أنه في القدس وصل عدد الإصابات إلى 916 شخصاً، كما شهدت منطقة (موديعين عيليت) زيادة وصلت إلى 70 شخصا.

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