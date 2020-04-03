برهوم: ليس معقولا أن يصم العالم آذانه عن معاناة الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع

فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس: "من غير المعقول في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، وتسارع وتيرة المخاطر التي تهدد حياة مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة المحاصر منذ 14 عاما، أن يصم العالم آذانه عن معاناتهم ويرفض أن يستمع حتى لصرخات أطفالهم ونسائهم".



وأشار برهوم في تصريحات له اليوم الجمعة، أن المجتمع الدولي اليوم وأمام هذه الكارثة الإنسانية، أمام اختبار جديد، لافتا إلى أنه مطالب بالإنهاء الفوري للحصار الخانق المفروض على سكان غزه، والعمل على تأمين كافة متطلبات الحياة الكريمة، ومستلزمات مواجهة الفيروس، ووقف جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحقهم، بحسب ما جاء على وكالة (الرأي).



ولفت الناطق باسم حركة حماس، إلى أنه على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف كل الاجراءت على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحصار ظلم كبير، حيث لا تقره قيم ولا مبادئ ولا أخلاق، على حد تعبيره.