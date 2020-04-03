إسرائيل تجمد هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة (ج)





وحسب القناة، تتوقع إسرائيل ألا يستخدم الفلسطينيون هذا القرار الإنساني لبناء منازل جديدة في المنطقة (ج) بشكل غير قانوني، وفق زعمها.

رام الله - دنيا الوطنأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة اليوم الخميس بأنها جمدت مؤقتًا عمليات هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة (ج) في بسبب أزمة كورونا، وفقًا للقناة 13 الإسرائيلية.