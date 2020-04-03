إسرائيل تجمد هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة (ج)
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة اليوم الخميس بأنها جمدت مؤقتًا عمليات هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة (ج) في بسبب أزمة كورونا، وفقًا للقناة 13 الإسرائيلية.
أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة اليوم الخميس بأنها جمدت مؤقتًا عمليات هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة (ج) في بسبب أزمة كورونا، وفقًا للقناة 13 الإسرائيلية.
وحسب القناة، تتوقع إسرائيل ألا يستخدم الفلسطينيون هذا القرار الإنساني لبناء منازل جديدة في المنطقة (ج) بشكل غير قانوني، وفق زعمها.
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