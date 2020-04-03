قوات الاحتلال تعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي

قوات الاحتلال تعتقل وزير شؤون القدس "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد مداهمة منزله في بلدة الصوانة بالقدس المحتلة، واقتادته إلى مركز التحقيق.



وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال أقدمت على تكسير الأبواب الخارجية والداخلية للمنزل بصورة متعمدة، وأدخلت الكلاب إلى منزل أثناء عملية الاعتقال، واستولت على مبلغ من المال بقيمة عشرة آلاف شيقل، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعتقل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة.