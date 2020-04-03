"الاقتصاد" بغزة تنظم 258 جولة وزيارة تفتيشية للمحلات التجارية والاسواق



وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها اليوم، إن طواقم حماية المستهلك نظمت كذلك 258 زيارة وجولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعا للاحتكار.



وأشارت إلى ان لجان التفتيش التابعة للوزارة واصلت عملها في متابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.





رام الله - دنيا الوطنقامت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بغزة، بتنظيم جولات ميدانية للأسواق والمحلات التجارية ومخازن التجار، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة واليومية التي تقوم بها طواقم الوزارة.