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وزارة الحكم المحلي تطلق منصة الكترونية جيومكانية خاصة بـ (كورونا)

وزارة الحكم المحلي تطلق منصة الكترونية جيومكانية خاصة بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الحكم المحلي منصة الكترونية خاصة بوباء كورونا، تقدم معلومات جيومكانية حول الوباء واماكن انتشاره في الاراضي الفلسطينية والتجمعات السكانية لدى الهيئات المحلية.

وتقوم المنصة التي جاءت تحت عنوان (portal.geomolg.ps) بتوفير كافة المعلومات والبيانات والاحصائيات الخاصة بالوباء واماكن انتشاره، وبيانات الهيئات المحلية ولجان الطوارئ، اضافة الى مجموعة من القرارات والتعاميم والارشادات، من خلال ثلاث خرائط جيومكانية تفاعلية، الاولى للتجمعات السكانية توضح بيانات تفصيلية حول الهيئه المحلية وطرق التواصل معها ولجان الطوارئ فيها، وأعداد الحالات ومراكز الحجر، وعدد العمال داخل الخط الأخضر، والثانية خارطة احصائية حول المحافظات تحتوي مؤشرات وارقام واحصائيات ومواقع مراكز الحجر والمراكز الصحية وغيرها، والثالثة خارطة تفاعلية خاصة بعمليات البحث المتقدم وبيانات الهيئات المحلية وتوزيع الحالات وانتشارها، خاصة بالجهات ذات العلاقة والمؤسسات الحكومية والهيات المحلية، تتيح لهم الدخول وعمل التحديثات المطلوبة.

واوضح م. مجدي الصالح وزير الحكم المحلي أهمية هذه المنصة في توفر البيانات اللازمة حول الوباء وانتشاره للمواطن والمسؤول، من خلال الخارئط التفاعلية التي توضح المواقع والارقام والمؤشرات، وبيانات الهيئات المحلية ولجان الطوارئ واماكن الحجر ونقاط العبور وحواجز المحبة على مستوى المحافظة او التجمع السكاني واعداد العمال، والتي من شأنها المساعدة في حصر الوباء والتصدي له.

واضاف الصالح ان هناك جهود تبذل لإدخال البيانات من كافة الأطراف ذات العلاقة وخاصة وزارة الصحة، والحكم المحلي، والعمل، والهيئات المحلية ومديريات الحكم المحلي لتمكين الجميع من التواصل وتبادل المعلومات بوقت قياسي، وتوفيرها للمواطنين والاعلام والمؤسسات.

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